Traffico Roma del 02-09-2024 ore 09 | 30

(Di lunedì 2 settembre 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare intenso è rallentato ilsulla carreggiata interna tra laNapoli e l’abbia e proseguendo su questa carreggiata altre file dalla è la via del Marein coda sulla tangenziale est tra la batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione stadio è ilancora in entrata asulla via Flaminia Grande Raccordo Anulare a via Due Ponti sulla via Salaria tra via Radicofani e la tangenziale est ad Ostia un incidente rallenta ilsul Lungomare Amerigo Vespucci all’altezza di via Ugo Ferrandi chiusa via Ardeatina per la presenza di alberi sulla carreggiata tra via Giulio Aristide Sartorio e via di Grotta Perfetta per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito.luceverde.