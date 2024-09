The family 2 replica puntata in streaming del 2 settembre 2024 – Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Prende il via oggi sulla piattaformaInfinity la seconda stagione The. Nellaodierna qualcuno diffonde su internet ildelle telecamere di sorveglianza in cui si vede Devin che spara a Cihan e la famiglia Soykan finisce nella bufera. Devin decide di ricominciare da zero, pianifica il divorzio e raggiunge Smirne, ma viene raggiunta da Aslan. Ilrelativo al primo episodio della seconda stagione.