Team Altamura-Foggia oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la seconda giornata del girone C di/2025. I neopromossi padroni di casa sono caduti all’esordio allo Scida contro il Crotone e cercano ancora i primi punti della loro storia nella terza. Nel derby pugliese i Diavoli del Sud partono con i favori del pronostico data la formazione più rodata e la maggior esperienza, anche se all’esordio è arrivato un solo punto dopo la rimonta interna subita da un’altra neopromossa come il Trapani.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 2 settembre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.