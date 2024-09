Tc Istrana salta anche l' Eurotennis TV e sui cementi di casa centra la promozione per la C

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tcvince il raggruppamento della D1 e torna in serie C. Sarà un 2025 della riscossa per l’di Maurizio Torresan che tornerà nella massima serie regionale. I suoi ragazzi hanno superato brillantementel’ultima antagonista, che in questo caso riguarda il tennis trevigiano