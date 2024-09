Tabellone femminile US Open 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ildegli USper quanto riguarda il torneo: ecco di seguito tutti glidal primo turno alla finale. Iga Swiatek è la prima testa di serie del torneo e va a caccia di quello che sarebbe il secondo titolo della sua carriera a Flushing Meadows. Coco Gauff, in un periodo di certo complicato, cercherà invece di difendere il trofeo conquistato dodici mesi fa in finale su Aryna Sabalenka. Jasmine Paolini dopo le due finali Slam ottenute consecutivamente sarà la quinta giocatrice del seeding. Con lei, altre quattro italiane: Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani. Di seguito ilcon glie i risultait.MASCHILE COPERTURA TV MONTEPREMIUSOTTAVI DI FINALE (1) Swiatek vs (16) Samsonova (18) Shnaider vs (6) Pegula Wozniacki vs (22) Haddad Maia Muchova b.