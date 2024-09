Superbonus Geometri fiscalisti | Bene l’impatto riqualificazione energetica ma luci e ombre

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) – "L'analisi dei recenti dati pubblicati dall'Enea sulconferma una situazione di. Da un lato, si osserva un successo significativo in termini di partecipazione e di miglioramenti energetici conseguiti; dall'altro, emergono criticità legate al completamento dei lavori, in particolare nei contesti più complessi come i condomini. Al 31 luglio 2024,