Superbonus | al 31 luglio maturate detrazioni per 1229 mld**

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. - (Adnkronos) - Allo scorso 31lelegate al superbonusper i lavori conclusi ammontavano a 122,938 miliardi di euro, un dato solo marginalmente superiore a quello del 30 giugno (122,797 miliardi. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Enea che mostrano come i cantieri che in Italia hanno beneficiato del Superbonus 110% erano 496.194, di cui 133.800 condomini (conammesse per 78,02 miliardi), 245.018 edifici unifamiliari (27,92 miliardi), 117.368 unità immobiliari indipendenti (11,3 miliardi) e 8 castelli (1,08 miliardi). Il totale degli investimenti ammessi a detrazione è pari a 117,243 miliardi. Alla fine del mese scorso risultava realizzato il 95,8% dei lavori.