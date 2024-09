Successo per video social di Vaia ' fiducia in scienza e prevenzione'

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) - Parlare di, malattie e salute in modo semplice e comprensibile per tutti, anche per i giovani. Lanciando messaggi die smorzando i toni allarmistici su virus 'vicini' e 'lontani'. Sono unsuidel direttore della Prevenzion