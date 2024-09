Stretta di mano tra D’Alema e Schlein nel ricordo di Enrico Berlinguer

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ildiè stato per Massimo, ospite ieri in Baia Flaminia, alla Festa dell’Unita del Pd delle Marche, l’occasione per parlare della situazione politica di ieri e di oggi, tra l’ex Partito Comunista e il campo largo del centro-sinistra che si sta tentando di costruire. "Mi sento molto solidale verso Elly, perché condivido il suo sforzo costante per costruire una alternativa larga che tenga insieme queste forze" ha detto il presidente della Fondazione Italiani Europei, intervistato dal giornalista del Fatto Quotidiano Antonello Caporale. Ed ha aggiunto: "deve fare un grande lavoro per costruire una alleanza. Mi sembra infantile dare troppa importanza a chi dice quello sì o quello no dentro la coalizione, dando tanta importanza a chi troppi voti da portare non non ne ha".