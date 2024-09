Strage Paderno | amico del 17enne ‘era ragazzo tranquillo non me lo aspettavo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024)Dugnano (Milano), 2 set. (Adnkronos) – “Lo vedevo in giro, capitava che ci salutassimo, li conoscevo come una famiglia tranquilla. Ho sempre pensato che fosse un, non me lo aspettavo e questa cosa mi ha toccato: lo conoscevo, abito qui vicinoè un bel casino”. Sono le parole che un, compagno di scuola alle elementari e alle media, usa – davanti alla villetta diDugnano (Milano) – per descrivere ilche ieri, domenica 1 settembre, ha confessato di aver ucciso a coltellate il fratello di 12 anni, mamma Daniela e papà Fabio.Davanti al cancelletto pedonale c’è una pianta e un solo mazzo di fiori con un biglietto rivolto alle vittime: “Riposate in pace”. Nessun altro messaggio per la famiglia, mentre il via vai di curiosi continua.