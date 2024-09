Strage di Paderno Meloni su Rete4 | Nei panni di madre | atroce che un figlio uccida un fratello più piccolo

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 2 settembre 2024) Giorgiacommenta suladiDugnano. “Da mamma cresci une metti tutto l’amore che hai per fare che sia al sicuro. In questo caso due. Non solo uccide te, ma anche il papà e il fratellino: nessuno può immaginare. La mente umana fa cose che vanno oltre a