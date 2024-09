Strage di Paderno Dugnano il pm | Ha colpito il fratello ha ucciso la madre e poi il padre che soccorreva il figlio piccolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Dal punto di vista giudiziario non abbiamo un movente tecnicamente valido. Dal punto di vista sociologico e psicologico ovviamente sono aperte le indagini. Anche il 17enne non si dà una spiegazione. Ha parlato di un suo ‘malessere’ da qualche giorno, un pensiero di uccidere, ma non legato alla famiglia“. Sono le parole della pm della Procura per i minorenni, Sabrina Ditaranto, durante la conferenza stampa al Comando provinciale di Milano dei Carabinieri sullafamigliare avvenuta nella notte tra sabato e domenica a(Milano), per la quale è stato arrestato un 17enne. “Ha capito che non può tornare indietro, lui non si dà una spiegazione di quello che ha fatto” ha spiegato Ditaranto, a capo come facente funzione la Procura per i minorenni.