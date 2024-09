Sport & IA | Eurovision Sport ha sfruttato l’intelligenza artificiale per la telecronaca in altre lingue

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024)ha utilizzatodi Camb. AI per produrre traduzioni delle telecronache all’inizio dell’estate, sia in occasione dei Campionati europei di nuoto che dell’incontro europeo di atletica leggera di luglio. Camb. AI ha anche collaborato con la Major League Soccer (MLS), con la sua tecnologia AI che ha tradotto istantaneamente il commento in L'articolo; IA:haper lainproviene dain TV.