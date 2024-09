Spalletti | Barella mi ha chiamato gli voglio bene! Gli ho creduto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024)ha risposto alla domanda su, che ha dovuto saltare la convocazione in nazionale perché operatosi al naso. PROFESSIONISTA – L’ultima domanda della conferenza stampa di Lucianoè stata su Nicolò. Il centrocampista dell’Inter, che si è operato oggi, ha dovuto saltare la convocazione per le due gare di Nations League contro Israele e Francia. Il CT ha risposto in questo modo: «? Ho parlato con lui perché mi hasubito dopo la convocazione e mi ha meso a corrente della sua difficoltà. Gliperché è un professionista serio e una bella persona. Io non posso cambiare la direzione del vento, ma adeguare le vele alle direzioni del vento. Non posso farci niente, ma lo aspetto per la prossima convocazione. Ho parlato con Volpi, ma di solito i nostri medici parlano con quelli della società.