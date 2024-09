Sondaggi Swg 2 settembre | le vacanze fanno bene al governo Meloni Centrodestra più forte del Pd rispetto a luglio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 2 settembre 2024) Secondo le rilevazioni nelo Swg per Tg La7 del 2ilappare piùal dato di fine, in calo invece il PD e tutti i partiti più piccoli. Fratelli d’Italia con Giorgiaallungano il vantaggio sul Partito democratico, salendo al 30,3% (+0,5%), mentre il partito di Elly Schlein cala al 22,3% (-0,4%). Seguono il Movimento 5 Stelle al 11,6% (+0,2%), mentre all’interno della maggioranza crescono sia Forza Italia all’8,4% (+0,1%) che Lega all’8,5% (+0,2%). Sale anche l’Alleanza Verdi-Sinistra quasi al 7%. Azione di Calenda resta stabile al 3,2%, mentre Italia Viva di Renzi cala al 2,3 (-0,1%) così come scende, di poco, +Europa. Cresce il numero di chi non si esprime: 31 per cento di astenuti, seppur di poco.