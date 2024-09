Softball | Italia buona anche la seconda agli Europei Battuto Israele

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024)vittoria su due partite per l’negli2024 di. La squadra guidata dal manager Federico Pizzolini ha sconfitto con il punteggio di 5-3in una partita non facile da interpretare, ma che regala ulteriore fiducia alle azzurre in vista dell’impegno di questo pomeriggio, alle 17:00 contro la Grecia. L’comincia bene, considerando che Piancastelli mette subito in scena un fuoricampo dei suoi, profondissimo a sinistra, per l’1-0.nel secondo inning le azzurre realizzano: singolo di Gasparotto, Sheldon si vede elargita la base su ball, le due rubano terza ebase e poi basta il bunt di sacrificio di Longhi a mettere in cascina il 2-0. Non riescono però ad arrivare ulteriori punti.