Softball Europei 2024 | l’Italia vince ancora Israele battuta 5-3

(Di lunedì 2 settembre 2024) Buona anche la seconda per la nazionale azzurra diagliin corso di svolgimento in Olanda. Dopo aver battuto la Gran Bretagna, le azzurre si sono imposte con il risultato di 5-3 anche sual termine di una partita equilibrata, decisa da un sesto inning da tre punti.parte bene. Il fuoricampo all’inning inaugurale di Erika Piancastelli vale l’1-0. Poi nell’inning successivo lo squeeze play ben condotto da Giulia Longhi regala alil punto del 2-0. Qui il ritmo delle azzurre cala. Ene approfitta nel quarto periodo per trovare il pari grazie ad una forteda due basi e due punti di Ritchie. La svolta arriva nel sesto inning. Elisa Cecchetti trova la valida su conto 3-1 che manda Di Pancrazio a punto.