Socci | il capo dei vescovi parla di tutto ma si dimentica di Gesù

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il card. Matteo Zuppi si èto quel nome come il prete aperto e progressista del film Un sacco bello di Carlo Verdone. In quella scena don Alfio dice: «Mi alzo e mi vado a lava' le mani come quando Pilato si lavò le mani di fronte a a». Mario Brega tuona: «A nostro Signore! Santa Madonna, manco le basi del mestiere te ricordi! Ma che cz, Arfio!!!». Il vescovo di Bologna di sicuro conosce «le basi del mestiere», ma pure lui si èto di nominareCristo nella sua intervista -fiume di due pagine uscita sull'Avvenire di ieri. Mai rammentato. Certo, Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, lì si è occupato di molte altre cose che evidentemente sono per lui essenziali, come le riforme istituzionali discusse dalmento italiano: riempiono da mesi le sue interviste e le sue dichiarazioni.