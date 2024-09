Si sloccano le assunzioni a scuola in Campania | pronti un centinaio di contratti da firmare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono circa 100 i docenti idonei al concorso del 2020 che hanno ricevuto la proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato ed presto ci sarà la stabilizzazione di altre 170 docenti. È quanto precisa, in una nota, il direttore scolastico regionale per la, Ettore Acerra. L’iter per l’assunzione dei docenti idonei del concorso 2020, si legge sempre nella nota, è stato illustrato “in occasione di un incontro avvenuto a fine agosto con una rappresentanza dei diretti interessati”. L'articolo Sileinundidaproviene da Anteprima24.it.