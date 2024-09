Si immolò per salvare venti persone dai fascisti | il ricordo del carabiniere Albino Badinelli

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Lunedì 2 settembre a Santo Stefano d’Aveto, in occasione dell'ottantessimo anniversario della sua morte, è stata commemorata la figura del, insignito della medaglia d’oro al valor civile alla memoria per essersi sacrificato il 2 settembre 1944, immolandosi per