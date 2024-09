Sfigati a caccia di like il Pd | Parole inaccettabili da parte di Rapinese

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Era praticamente impossibile che un post con quel linguaggio, o per meglio dire con certi hastag non scatenasse polemiche. Perché un sindaco, nello specifico il primo cittadino di Como, Alessando, che apostra come "di" i cittadini non passa di certo inosservato. E