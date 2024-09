Settembre a ritmo del jazz al Parco delle Rimembranze di Carpi

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Lo Chalet 3.0 al, situato nel cuore deldi, propone un evento musicale, Music&Grill, per riunire igiani, e non solo, in una serata didal vivo: appuntamento che si ripeterà tutte le domeniche di.Si tratta di un’occasione unica nel suo