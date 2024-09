Scontro in curva tre bambini finiscono al pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ci sono anche tretra le sei persone finite ieri mattina aldi Macerata dopo un incidente che ha coinvolto due auto in via Ghino Valenti, la "lunga" di Villa Potenza. Attorno alle 9, all’altezza della, una delle due auto – stando alle prime ricostruzioni – avrebbe allargato troppo la traiettoria, invadendo l’altra corsia e causando l’impatto tra i due mezzi. A bordo delle auto c’erano sei persone, tre di loro eranosotto ai dieci anni. Nessuno di loro ha riportato lesioni gravi, ma per precauzione si è preferito trasportare tutte le sei persone all’ospedale di Macerata, dove sono state sottoposte ad accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre ambulanze e l’automedica, che hanno portato gli occupanti delle due auto al