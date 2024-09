Scontro frontale nel cagliaritano feriti due membri dei Tazenda e grave una donna

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il furgone con a bordo il gruppo musicale dei, noto per la partecipazione a Sanremo con Pierangelo Bertoli nel 1991, in viaggio per un concerto previsto questa sera alle 21.30 a Settimo San Pietro (città metropolitana di Cagliari) si è scontrato frontalmente con un'auto sulla strada provinciale 12. Nell'impatto 2 dei musicisti (nel van erano presente 5 componenti della band) e laalla guida della vettura sono rimasti. La piùè l'automobilista, trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.