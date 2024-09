Schianto con un’auto motociclista portato in elicottero a Torrette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Unquarantenne è statoin eliambulanza all’ospedale regionale di, ad Ancona, dopo unocontroa Trodica di Morrovalle. L’incidente si è verificato attorno alle 16 di ieri in via Pascoli, nei pressi della rotonda del bar Spreca. Per cause in corso di accertamento, il centauro è finito a terra dopo essersi scontrato con una Lancia Ypsilon, condotta da una donna. L’uomo è rimasto sempre cosciente e le sue condizioni non sono gravi, ma vista la dinamica dell’incidente, i medici hanno preferito disporre il trasporto in eliambulanza a. La donna al volante della Lancia, invece, è stata portata in ambulanza all’ospedale di Civitanova per accertamenti. Sul posto la polizia stradale.