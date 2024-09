Schiaffi e pugni alla madre per un rimprovero poi tenta di buttarla dalla finestra | 26enne denunciata

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 2 settembre 2024) Hato di buttare dal quinto piano laperché l'aveva rimproverata e ha ferito la sorellina intervenuta in sua difesa. Per questo per una ragazza di 26 anni di Catania è scattato il divieto di avvicinamento alle due donne. Laè accusata di maltrattamenti verso i familiari, minacce gravi e lesioni.