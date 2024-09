Sanza | al via la summer school sfida per 15 laureati

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Due settimane di alta formazione per 15 giovaniresidenti in Campania, a, borgo delle aree interne del basso salernitano, per valorizzare "Il patrimonio culturale come eredità e risorsa per lo sviluppo dei territori e delle comunità". Da ieri, domenica 1 settembre, l’arrivo e