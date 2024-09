Sansepolcro controlli a tappeto dei carabinieri Patenti ritirate e droga sequestrata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Arezzo, 2 settembre 2024 – Nel fine settimana appena trascorso, la Compagniadiha effettuato un mirato servizio di controllo del territorio che ha interessato non solo il centro storico biturgense ma i comuni maggiormente popolati dell’alta Valtiberina: Anghiari, Monterchi e Pieve Santo Stefano. Le operazioni nascono per arginare il fenomeno della cosiddetta “movida” che nelle ore notturne, che talvolta ha visto coinvolgere quelle aree urbane creando in alcune circostanze fastidio ai cittadini e sfociando in fenomeni di criminalità da strada. Le zone della Valtiberina obiettivo del controllo (che certamente verrà ripetuto nelle prossime settimane), sono state in particolare quelle di Porta del Ponte, la Strada Statale 258 Marecchiese, le località Dogana e Le Forche, allargandosi poi anche a San Leo e a Gricignano.