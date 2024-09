Sangare | Non so perché l’ho fatto Riconosciuta la premeditazione i Ris a Suisio - Foto e video

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di lunedì 2 settembre 2024) IL CASO. Convalidato il fermo e disposto il carcere per Moussa, l’uomo che ha confessato di aver ucciso Sharon Verzeni. Ai Ris nell’appartamento dove viveva: sopralluogo di 5 ore. Il gip: stato mentale pienamente integro. L’uomo trasferito in un altro carcere per la sua incolumità.