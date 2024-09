Salsiccia e formaggio 1 155 euro | così un’86enne ipovedente è stata raggirata

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 2 settembre 2024) Graziella Deni, 86 anni, è originaria di Brescia ma vive da 60 anni a Milano. È andata in vacanza a Murta Maria, in provincia di Olbia. Ha incontrato due venditori ambulanti mentre tornava dalla spiaggia nei pressi di Porto Istana, con il figlio 63enne. Poi loro si sono presentati nella villetta di sua proprietà per vcenderle alcuni pezzi di, unae della pancetta. Quattro chili scarsi in tutto. Per un conto di 1.155. Il tutto è accaduto martedì 27 agosto: Mi avevano detto che ildi latte di asina è costoso, ma non pensavotanto. Il fatto è che al momento del pagamento mi hanno preso in contropiede. Credo sia l’età, ho 86 anni e non ragiono più come una volta», racconta la donna al Corriere della Sera.