Salento una 18enne si schianta con l’auto in campagna | in prognosi riservata Ferite le due amiche di 16 e 18 anni

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’incidente nel tardo pomeriggio alla periferia di Veglie, in provincia di Lecce. La ragazza aveva appena preso la patente e viaggiava con le due, non si esclude che abbia sterzato per evitare un ostacolo finendo contro una vasca per la raccolta dell’acqua piovana