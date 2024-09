Sagra della paella

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dal 5 al 15 settembre 2024, presso il Circolo 1 Maggio di Sieci, si svolge la. Ovviamente protagonista il piatto tipico spagnolo, ma nel menu ci sarà anche la pizza e frittura di pesce. Per il dopo cena in programma musica e ballo. Per info contattattare l'indirizzo mail