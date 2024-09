S S Napoli Basket sconfitta a Avellino | finisce 86-77

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di lunedì 2 settembre 2024) S.S.. Seconda amichevole per gli azzurri con l’, che in casa trova la vittoria:86-77. La squadra di Coach Milicic escedal Pala Del Mauro con il punteggio di 86-77. Dopo un primo tempo combattuto, la squadra azzurra ha ceduto nel terzo quarto e non è riuscita a recuperare nel finale.