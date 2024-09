Roma – Prospettive Future e Azioni Concrete Si Chiude la la rassegna convegnistica La Società della Paura | Vivere Costantemente in Guerra

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il 6 Settembre alle ore 18,30 presso il Tempio Di Santa Maria Maddalena a Capranica Prenestina (), si terrà il Convegno di Chiusura:a tema: “ Lain”, voluta dal parroco Don Davide Martinelli. Il Seminario che conclude l’ampia disamina interdisciplinare posta in essere già dal primo incontro, intende sviluppare strategiedi Azione in proiezione futura ,al fine di arginare le Molteplici sfaccettature attraverso le quali il sentimentointacca il tessuto sociale. Ciò che maggiormente emerge da una attenta analisi antropologica denota come “il sentimento” sia sempre più derivante da una visione frammentata, dove i valori individuali sono sempre più assoggettati alla massa.