Rimpasto Pd | Perini ha dimostrato una grande passione per la cosa pubblica

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di lunedì 2 settembre 2024)di Giunta, interviene anche il gruppo dem in merito alla staffetta tra il vicesindaco Marcoe il consigliere Gianluca Ceccarelli. «Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Piacenza – si legge in una nota - ringrazia Marcoper l’impegno profuso in questi due anni di