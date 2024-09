Rifiuti abbandonati | nella minidiscarica compare uno stendino

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Non ci sono ferie che tengono. Al solito, il lunedì è il giorno da cerchiare sul calendario quando si tratta diper le vie della città. Incività e sporcizia che rendono i cestini delle vere e proprie minidiscariche, riempiti ben oltre la loro capienza e utilizzati in modo non