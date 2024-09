Real Madrid le CONDIZIONI di Mendy | ecco COME STA e le PRIME IMPRESSIONI sull’INFORTUNIO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ferland, difensore del, si è infortunato causando un bel problema a Carlo Ancelotti Ferlandsi ferma per infortunio. Dopo l’infortunio di Dani Ceballos per almeno un mese, anche il terzino ha alzato bandiera bianca e secondo la Nazionale francese si tratta di un problema alla tibia destra. Secondo AS, si tratta “solamente”