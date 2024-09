Raffica di gomme forate a Cologna 40 auto vandalizzate

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di lunedì 2 settembre 2024) TRIESTE - Grave atto di vandalismo nella tarda serata di domenica 1 settembre: una persona ancora ignota ha forato ledi moltein sosta tra via Artemisio e via Baiardi, a, non lontano dalla zona dell’Università . Si parla di circa 40 mezzi danneggiati, ognuno dei quali è stato