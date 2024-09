Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 2 settembre 2024) In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, Vladimirha visitato una scuola a Kyzyl,Repubblica di Tuva,Siberia meridionale. Parlando agli studenti, il presidente russo ha detto che “la Federazione Russa si occuperà dei banditi ucrainidiche cercano di destabilizzare la situazionezona di confine”. “Ledinon sono riuscite a fermare la nostra offensiva nel Donbass. Le forze armate russe ora controllano i territori non in metri, ma in chilometri quadrati”, ha aggiunto. Lo zar ha poi detto di ritenere che “le attuali autorità ucraine non desiderano porre fine alle ostilità, perché non vogliono organizzare le elezioni presidenziali”. E ancora: “Non ci sono Paesi ostili alla Russia, ci sono elite ostili che vogliono indebolirla e dividerla. Ma sono destinate a fallire”.