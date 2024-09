Pronta a salpare verso il futuro | la principessa ha iniziato la sua formazione in accademia navale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 2 settembre 2024) Finisce l’estate e inizia un nuovo capitolo nella vita di Leonor di Spagna. Dopo un anno trascorso inmilitare, la giovanead affrontare altri mesi di addestramento. Stavolta l’erede al trono ha varcato le soglie dell’di Marín, situata nella pittoresca località di Pontevedra, in Galizia, per arruolarsi come guardiamarina di prima classe.