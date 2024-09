Primo giorno di scuola | 6 outfit per il ritorno a scuola dei ragazzi

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo un’estate trascorsa tra spiaggia, vacanze e viaggi, come ogni anno si ritorna a. Per alcuni si tratta di incontrare i vecchi compagni, per altri è l’inizio di una nuova esperienza.Anche se non bisogna puntare solo sull’aspetto, sappiamo tutti che la prima impressione è quella che