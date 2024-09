Polizia Locale | il comandante Nacar lascia Giugliano per Pomigliano Da oggi incarico a tempo pieno

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di lunedì 2 settembre 2024)D’ARCO – Dopo aver rassegnato le dimissioni dal Comune di, il tenente colonnello Emilianoè dail nuovodelladid’Arco., che aveva assunto l’lo scorso maggio, inizialmente operava asolo per alcuni giorni alla settimana, in seguito ad un accordo di collaborazione istituzionale tra il Comune did’Arco e quello diin Campania. L’assessore al personale del Comune di, Marianna Manna, ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo di. “L’arrivo del– ha detto – ha già portato significativi miglioramenti nei servizi dellaMunicipale e continuerà a farlo, con effetti positivi per l’intera comunità. Sono certa che la sua presenza asul territorio sarà motivo di grande efficienza”.