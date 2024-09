Pnrr | Boccia ' rilievi Corte Conti preoccupanti governo in aula su conti e manovra'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. (Adnkronos) - “Invece di celebrare l'ovvio ricevimento delle rate delilfarebbe bene a dirci come intende ovviare ai ritardi nella messa a terra dei progetti che rischiano di vanificare e rendere inutile il più grande piano di investimenti per il nostro Paese dal dopoguerra ad oggi". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco. "Ladeioggi conferma quello che da tempo sostieni amo e denunciamo: ilMeloni e la maggioranza che lo sostiene non hanno mai creduto ale ora siamo in netto ritardo nella finalizzazione dei progetti: ben il 62% andranno messi a terra entro il 2026 ed è evidente il rischio di un imbuto con ingenti risorse versate al nostro Paese senza che le misure e i progetti corrispondenti siano portati a termine.