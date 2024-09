Pnrr | Alfieri ‘Corte Conti sancisce nostre preoccupazioni’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. (Adnkronos) – ?La Corte deiUeciò che come Partito Democratico sosteniamo da tempo. L?ossessione del governo nel celebrare l?arrivo delle rate semestrali cozza con la realtà. Il governo è tutt?altro che il primo della classe in Europa. Ha solo rinviato gli obiettivi più difficili da raggiungere al 2026. Risultato: si ritroverà con la maggior parte degli investimenti da finalizzare nella seconda parte del 2026 diversamente dai principali Paesi europei. Il rischio è che questi ritardi impattino sulla crescita del nostro Paese, le cui stime del Pil sono strettamente legate all?attuazione del. Servirebbero meno autocelebrazioni e maggiore velocità nella messa a terra dei progetti dei ministeri e nel pagare gli enti locali che hanno dovuto anticipare le risorse degli investimenti in fase avanzata?.