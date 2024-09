Piacenza Oltre | Essere in Giunta è un tema di credibilità politica

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di lunedì 2 settembre 2024) “” esprime la propria soddisfazione per la nomina ad assessore al bilancio del proprio capogruppo in Consiglio Comunale, Gianluca Ceccarelli. «Ildella presenza di un rappresentante diall’interno dellacomunale – commenta in una nota la stessa