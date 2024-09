Pescara-Perugia sarà trasmessa in televisione in chiaro

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di lunedì 2 settembre 2024) La penultima partita in casa di un settembre di fuoco, ad aprire una settimana da 3 gare nel primo mese di campionato, per ilè lo scontro diretto contro un'altra nobile decaduta, il. La sfida, valida come quinta giornata nel girone di andata nel Gruppo B di Lega Pro,