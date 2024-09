Perché li ho uccisi Mamma papà e fratellino uccisi dal 17enne | parole choc di Riccardo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Colpiti con decine di coltellate, nella casa dove fino a qualche ora prima si era svolta la festa per il compleanno del padre Fabio, 51 anni. Il triplice delitto è stato commesso da un ragazzo di 17 anni, che nella notte tra sabato e domenica ha ucciso suo padre, sua madre Daniela di 49 e ilLorenzo di 12 anni a Paderno Dugnano (Milano). Le vittime sono state colpite con colpi di arma da taglio. Il bambino, a giudicare dal numero di ferite, potrebbe essere stato ucciso per primo. Non ci sono segni di effrazione sulla porta, la casa non appare in disordine. Un coltello da cucina viene recuperato sulla scena del crimine, fuori dalla porta di casa. Gli inquirenti non considerano credibile sin dall’inizio la prima versione fornita dall’adolescente, che avrebbe ucciso ilper difesa dopo i colpi mortali inferti dall’uomo allae al