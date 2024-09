Perché il secondo uomo più alto al mondo è costretto a dormire per terra nel Villaggio Paralimpico

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 2 settembre 2024) Non ci sono letti speciali che possano contenere la stazza di Morteza Mehrzad, giocatore iraniano di sitting volley nato con una rara malattia chiamata acromegalia. Misura 2.46 metri in altezza, il suo coach dice: "Non gli importa, riposa sul pavimento. È concentrato solo su una cosa".