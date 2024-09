Pensioni anticipate 2025 | Quota 41 light affianca o sostituisce la Quota 42+10 mesi?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si fa un gran parlare in questi giorni delle intenzioni del Governo relativamente alla prossima riforma delle, le notizie circolanti non sembrano essere delle migliori, la stessa Lega sebbene continui a puntare su41, ha smesso da tempo di aggiungere ‘senza se e senza ma’, in quanto se l’accesso resterebbe senza limiti anagrafici, il ‘se ed il ma’ ci sarebbero eccome, si tratterebbe infatti di usufruirne a patto che il ricalcolo dell’assegno sia interamente e per sempre contributivo. Questa versione che da molte testate é stata definita una sorta di41 ‘’, chiaramente risulta più leggera solo per il Governo che dovrebbe investire meno per mantenere la famosa promessa elettorale, mentre risulterebbe decisamente più pesante per quanti dopo 41 anni di lavoro si vedrebebro decuratre l’assegno del 15-20% almeno.