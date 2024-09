Paralimpiadi Parigi 2024 bronzo Italia nel mixed team di tiro con l’arco W1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Seconda medaglia di giornata per l’alledi. Dopo l’argenti di Veronica Yoko Plebani nel triathlon, infatti, è arrivato anche ildaldiconW1: la coppia formata da Daila Dameno e Paolo Tonon si è imposta in un incontro molto tirato con i sudcoreani Kim Okgeum e Park Hong Jo nella finale per il terzo e quarto posto, vinta per 134-132.neldiconW1 SportFace.